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Igor Gomes e Liziero treinam e ficam perto do retorno no São Paulo

Meia esteve fora dos três últimos jogos devido a uma concussão, enquanto o volante se recupera de uma torção no tornozelo. Tricolor mantém rotina de treinamentos...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 14:14

LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2021 às 14:14
Crédito: Reprodução/Twitter
O São Paulo teve uma boa novidade na reapresentação da manhã desta terça-feira (16), no CT da Barra Funda, após a derrota por 2 a 1 para o Novorizontino, no último sábado, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.
Espaço ficou vazio: lembre todos os patrocinadores máster do São Paulo
Igor Gomes e Liziero, que estavam no departamento médico, participaram de toda a atividade com o grupo e estão mais perto de retornarem.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! O meia esteve fora dos três últimos jogos devido a uma concussão sofrida na estreia do Paulistão contra o Botafogo-SP, enquanto o volante se recupera de uma torção no tornozelo sofrida ainda no ano passado. Quem também participou do treinamento foi o lateral-direito Orejuela, recém-contratado pelo Tricolor. O colombiano será apresentado na tarde desta terça-feira como novo reforço do clube.
Vale destacar que a princípio, o São Paulo seguirá com a rotina normal de treinamentos nesta semana. O Tricolor espera as definições da reunião da Federação Paulista com o Ministério Público, para saber se irá modificar a programação dependendo dos rumos que o Campeonato Paulista tomar.

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