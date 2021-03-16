Igor Gomes e Liziero treinam e ficam perto do retorno no São Paulo

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O São Paulo teve uma boa novidade na reapresentação da manhã desta terça-feira (16), no CT da Barra Funda, após a derrota por 2 a 1 para o Novorizontino, no último sábado, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

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Igor Gomes e Liziero, que estavam no departamento médico, participaram de toda a atividade com o grupo e estão mais perto de retornarem.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! O meia esteve fora dos três últimos jogos devido a uma concussão sofrida na estreia do Paulistão contra o Botafogo-SP, enquanto o volante se recupera de uma torção no tornozelo sofrida ainda no ano passado. Quem também participou do treinamento foi o lateral-direito Orejuela, recém-contratado pelo Tricolor. O colombiano será apresentado na tarde desta terça-feira como novo reforço do clube.