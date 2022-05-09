Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Igor Gomes contorna críticas da torcida e vira peça-chave em elenco do São Paulo
futebol

Igor Gomes contorna críticas da torcida e vira peça-chave em elenco do São Paulo

Destaque em algumas partidas recentes do Tricolor, o jogador foi responsável pela assistência que originou o gol de Luciano contra o Fortaleza...

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mai 2022 às 08:00
Igor Gomes foi o responsável por dar o passe que originou o gol de Luciano no empate do São Paulo com o Fortaleza no último domingo (8). Ovacionado pela torcida nas redes sociais, o meia está se mostrando cada vez mais como uma peça-chave para o elenco de Rogério Ceni. GALERIA> ATUAÇÕES: Luciano sai do banco para marcar pelo São Paulo, mas defesa vacila e cede empateTABELA> Veja classificação do Brasileirão 2022 e simule os próximos jogosNo começo da temporada, a cria de Cotia era extremamente criticada pela torcida devido ao seu desempenho em campo. Porém, nas últimas rodadas o jogador mostrou uma notável evolução e conseguiu contornar as opiniões negativas dos torcedores são-paulinos.
Inclusive, chegou a ser eleito como destaque da partida no confronto do São Paulo contra o Jorge Wilstermann, onde venceu por 3 a 1, no final de abril. Igor Gomes foi o responsável por abrir o placar para a equipe.Já contra o Fortaleza, seu belo passe deu a chance para que Luciano conseguisse marcar o primeiro e único gol do duelo. Além de ajudar na criação de várias jogadas.
As estatísticas do jogador no Campeonato Brasileiro também demonstram sua evolução. Até o momento, de acordo com dados divulgados pelo FootStats, Igor Gomes foi responsável por oito assistências em cinco partidas, sendo uma para o gol e sete para finalizações. Além disso, apresenta uma boa média de 88,17% de passes certos. Um dos jogadores mais utilizados por Ceni, devido aos seus bons resultados, o camisa 26 mostra que está cada vez mais recuperando a confiança da torcida.
O São Paulo volta a campo contra o Juventude na próxima quinta-feira (12), às 19h30. O duelo será válido pelo jogo de volta da terceira fase na Copa do Brasil. A partida será essencial para que o Tricolor possa avançar na competição. Igor Gomes pode ser uma das grandes peças de Ceni para a disputa.
Crédito: OjogadorcontornouascríticasquerecebiadatorcidaeestásedestacandocomRogérioCeni(RubensChiri/saopaulofc.net

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mercado livre de energia, ações, investimento, rede elétrica
Crise silenciosa no mercado de energia acende alerta no setor
Nome Elementos achados em Marte podem indicar a existência de vida
Novos compostos vistos em Marte reafirmam que planeta teria abrigado vida
Desembargadora do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), Eva do Amaral Coelho
Desembargadora critica corte de penduricalhos e diz que 'daqui a pouco é regime de escravidão'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados