Igor Gomes comemora seu 150º jogo como profissional pelo São Paulo

O São Paulo teve sua segunda vitória consecutiva no Campeonato Paulista 2022, neste domingo (13), contra a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli. Porém, essa rodada teve um significado especial para Igor Gomes. O jogador completou seu 150º jogo atuando como profissional pelo São Paulo.O camisa 26 atua como profissional no Tricolor desde 2019. Porém, Igor Gomes fez parte das categorias de base do clube desde seus oito anos de idade.O jogador falou sobre o marco e ressaltou sua felicidade em vestir a camisa do São Paulo.+ Confira a tabela do Paulistão 2022 e simule os próximos jogos- Fico muito feliz por completar esta marca pelo meu clube do coração, ainda mais com uma vitória!- comemorou.Jogando pelo profissional no clube, Igor Gomes participou da campanha do Campeonato Paulista de 2021 e levantou a taça do campeonato.