futebol

Igor Gomes comemora 100º jogo pelo São Paulo: 'Sonho realizado'

Meia do Tricolor, criado nas categorias de base do clube, vibrou pela marca alcançada e agradeceu pela confiança da equipe em seu futebol...

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 13:50

Crédito: Divulgação
A vitória sobre o Palmeiras por 1 a 0, no Allianz Parque, na última sexta-feira (16) foi especial para o meia Igor Gomes, que completou 100 jogo com a camisa do São Paulo no Choque-Rei.
ATUAÇÕES: Pablo marca e São Paulo bate o Palmeiras em bela atuação coletiva
Cria da base são-paulina, monitorado desde os oito e atleta do clube desde os dez anos, o meio-campista estreou no dia 26/11/18, contra o Sport (0x0), no Morumbi, pelo Brasileiro. Em 99 jogos pelo Tricolor, ele marcou nove gols edeu sete assistências.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Em entrevista após a partida, Igor comemorou a marca e agradeceu o Tricolor pela confiança em seu futebol durante o começo de sua carreira.
- É um sonho realizado, a gente sabe o quão difícil é o processo. Estou muito feliz pelo jogador que me tornei, mas tenho muito ainda para mostrar e jogar pelo São Paulo. Só agradeço o clube que me deu todo o suporte para me transformar no jogador e na pessoa que eu sou também - disse o meia. Igor vem sendo peça importante na equipe de Hernán Crespo, principalmente após a vitória diante do Guarani, no Morumbi, quando marcou um dos gols da equipe tricolor.

