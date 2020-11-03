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futebol

Igor fala da volta ao Atibaia e estreia na Copa Paulista: 'Frio na barriga'

Defensor, que no início do ano teve uma breve passagem pelo Operário-VG, mostra otimismo com a campanha no torneio estadual, que começa nesta quarta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2020 às 20:14

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 20:14

Crédito: Divulgação/Atibaia
A edição 2020 da Copa Paulista começa nesta quarta-feira. Entre os participantes está o Atibaia, que terá como primeiro adversário o Velo Clube, fora de casa, em partida que acontece às 17h. Um dos destaques da equipe do interior é o defensor Igor.
O jogador, que no início do ano foi emprestado ao Operário-VG, retornou ao Atibaia durante o período da pandemia de coronavírus. O atleta mostrou otimismo com a campanha da equipe do interior na Copa Paulista.
- Feliz pelo retorno. A diretoria fez uma força para me trazer de volta, eu fui emprestado. A expectativa é muito grande pelo que vem sendo de treinamento e amistosos. Fizemos, se eu não me engano, sete amistosos e não perdemos nenhum. Tenho expectativa muito grande em cima deste time, deste treinador, que acaba de chegar - disse Igor, que não escondeu a ansiedade pela estreia:
- Frio na barriga. Como sempre. Como cada estreia. Como cada retorno. Como cada partida. No dia que eu perder esse frio na barriga, não posso mais jogar.
O contrato de Igor com o Atibaia se encerra no fim deste ano. Apesar de a Focco Sports, empresa que gerencia sua carreira, ter recebido sondagens de clubes do exterior, Igor prefere focar apenas na disputa da Copa Paulista e deixa o futuro em aberto.
- A diretoria fez uma força para me trazer de volta, eu fui emprestado. A minha maior preocupação é jogar. Não vai ter moleza, não vai faltar dedicação força e muita fé. Muito feliz, muito motivado pelo grupo que é bom e forte - finalizou.

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