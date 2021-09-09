Igor Coronado celebra início no Al Ittihad: 'Adaptação está muito boa'

O Al-Ittihad, atual quarto colocado do Campeonato Saudita, possui um elenco recheado de brasileiros. Entre eles, está o atacante Igor Coronado.O último jogo da equipe no campeonato nacional foi numa vitória contra o Al-Faisaly, por 2 a 1. O time conquistou os três pontos com grande contribuição de Igor, que deu assistência para um gol e marcou o outro. O jogador celebrou ter balançado as redes pela primeira vez no clube.
+ Koeman comenta chegada de Luuk De Jong no Barcelona: 'Pode ser mais perigoso do que Neymar'- Ter feito o gol no primeiro jogo oficial pela liga foi muito importante para tirar um grande peso das costas. A gente chega no clube novo e já quer nos primeiros jogos deixar uma presença em campo, para ganhar o carinho da torcida e do próprio clube, dos jogadores. Então pra mim foi muito importante - disse o atacante.
A atleta havia feito sua estreia pela equipe na final da Taça dos Campeões Árabes, quando também deu uma assistência para gol. O Al-Ittihad chegou aos seis pontos na competição nacional após três jogos disputados. A partida que marcou o primeiro gol do brasileiro foi também a estreia do atleta na liga do país. Igor foi apresentado no clube no último dia 07 de Julho e falou sobre a adaptação.
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A equipe conta com outros atletas do Brasil, além de Igor, como Bruno Henrique, Romarinho e Marcelo Grohe. A presença dos conterrâneos vem ajudando na adaptação do recém-contratado.
- A adaptação está muito boa, desde quando eu cheguei, quando o professor Carille ainda estava aqui, me abraçou e me fez sentir em casa. A gente tem um grupo muito bom, então isso acabou ajudando bastante. E para mim, estar rodeado de brasileiros foi muito bom também. E agora estou me acostumando com a cidade, já que faz três semanas que eu estou aqui, porque a gente estava na pré-temporada - finalizou Igor.