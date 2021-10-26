Igor Cariús marca o seu primeiro gol pelo Atlético-GO no Brasileirão e vibra com bom momento da equipe

Na noite da última segunda-feira (25), o Atlético-GO recebeu o Grêmio, em partida válida pela 28º rodada do Campeonato Brasileiro 2021. O Dragão venceu o duelo por 2 a 0. Autor do gol que abriu o placar, o lateral Igor Cariús celebrou o seu primeiro gol no Brasileirão com a camisa do Atlético.- Marcar um gol é sempre uma emoção diferente. Fico muito feliz em poder ajudar a equipe a conquistar os três pontos. Não costumo marcar muitos gols, logo, quando sai um, a felicidade é ainda maior. Porém, o mais importante foram os três pontos conquistados que nos coloca em uma posição um pouco mais confortável na tabela - disse o lateral do Dragão sobre a vitória da equipe.