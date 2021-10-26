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Igor Cariús marca o seu primeiro gol pelo Atlético-GO no Brasileirão e vibra com bom momento da equipe

Lateral exaltou a fase positiva que o Dragão tem vivido dentro de campo e quer manter o nível para os próximos jogos e conquistar mais vitórias para subir na tabela...

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 19:10

LanceNet

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Publicado em 

26 out 2021 às 19:10
Crédito: Bruno Corsino/ACG
Na noite da última segunda-feira (25), o Atlético-GO recebeu o Grêmio, em partida válida pela 28º rodada do Campeonato Brasileiro 2021. O Dragão venceu o duelo por 2 a 0. Autor do gol que abriu o placar, o lateral Igor Cariús celebrou o seu primeiro gol no Brasileirão com a camisa do Atlético.- Marcar um gol é sempre uma emoção diferente. Fico muito feliz em poder ajudar a equipe a conquistar os três pontos. Não costumo marcar muitos gols, logo, quando sai um, a felicidade é ainda maior. Porém, o mais importante foram os três pontos conquistados que nos coloca em uma posição um pouco mais confortável na tabela - disse o lateral do Dragão sobre a vitória da equipe.
O Atlético conseguiu a sua segunda vitória seguida na competição. O Dragão já havia vencido o líder Atlético-MG, por 2 a 1, na última rodada. Com o triunfo, a equipe Goiana subiu na tabela de classificação e ocupa atualmente a 9ª colocação, com 37 pontos. Igor Cariús ainda destacou o bom momento da equipe no campeonato.- Estamos vivendo um grande momento na competição. Conseguimos duas vitórias seguidas dentro de casa, contra dois fortes adversários e isso traz ainda mais confiança para o nosso time. O apoio da nossa torcida tem sido uma força extra para os nossos jogos. Vamos buscar manter o mesmo nível de atuação, para que possamos conquistar os nossos objetivos - concluiu.

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