Igor Cárius fala da defesa sólida do Atlético-GO e exalta fase do clube

Na tarde da última quinta-feira (01), o Atlético-GO conseguiu mais uma vitória no Campeonato Goiano 2021. Atual bicampeão estadual, o Dragão bateu o Itumbiara, por 3 a 0. O rubro-negro é o líder do grupo A, com 100% de aproveitamento em cinco jogos, somando 15 pontos no estadual. O lateral Igor Cariús falou sobre o momento da equipe.- Nós estamos vivendo um bom momento nesse início de temporada. Estamos felizes pelas vitórias e mais ainda pelo desempenho da equipe. Espero que a gente consiga manter esse nível de atuação durante toda a temporada e que possamos alcançar os nossos objetivos - disse o lateral da equipe do Atlético.

Igor chegou ao Atlético no início de 2021. O jogador participou da reta final da campanha do título Goiano de 2020. No campeonato estadual, o Atlético-GO ainda não sofreu gols. Cárius destacou a importância de não sofrer gols e espera manter a bola longe do gol do Dragão.- Cinco jogos sem sofrer gols é uma grande marca. Isso é muito importante para a segurança de toda a equipe. Os méritos não são apenas dos defensores, mas de todos os jogadores. O primeiro combate é dado pelos atacantes e meias, então eles são muito importantes para a obtenção dessa marca. Espero que a gente possa continuar sem levar gols - concluiu Igor sobre o esquema do time.