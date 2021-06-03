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Igor Cariús exalta jogo contra o Corinthians, mas mantém os pés no chão e vira a chave para o Brasileirão

Lateral titular na partida contra o Timão destacou os ponto positivos da vitória do Dragão...
LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2021 às 17:07

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 17:07

Crédito: Bruno Corsino/Divulgação ACG
O Atlético-GO conseguiu uma importante vitória sobre o Corinthians no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil 2021. Os comandados de Eduardo Barroca desempenharam um futebol consistente e saíram na frente em busca de uma vaga nas oitavas de finais, abrindo 2 a 0 no placar mesmo atuando fora de casa. O lateral-esquerdo Igor Cariús, titular do Dragão no jogo, celebrou a atuação do Atlético, mas ressaltou que o confronto está aberto e destacou a qualidade do elenco corintiano, não podendo entrar relaxado na volta
+ Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!- Fizemos um grande jogo. O Corinthians é uma equipe de qualidade e que nos trouxe grandes dificuldades. O confronto está totalmente em aberto. Fizemos um jogo muito seguro, o time todo está de parabéns pela atuação na partida.
Apesar da boa vitória na Copa do Brasil, o Atlético não tem tempo para comemorar. A equipe Goiana recebe o São Paulo, no próximo sábado (05), em partida válida pelo Campeonato Brasileiro e depois já encara novamente o Corinthians pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Cariús ressaltou que o foco do grupo agora é apenas no jogo contra o Tricolor, pelo Brasileirão.- O nosso foco agora é a partida contra o São Paulo. Sabemos que será mais um jogo muito duro. O São Paulo vem muito bem na temporada, tem um elenco muito qualificado, vem de um título, então temos que entrar totalmente focados na partida - concluiu o lateral titular do Dragão.

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