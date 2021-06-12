Igor Cariús comemora classificação do Atlético-GO na Copa do Brasil e ressalta: 'pés no chão'

Crédito: Divulgação/Atlético-GO

O Atlético-GO conquistou uma vibrante classificação em cima do Corinthians rumo as oitavas de final da Copa do Brasil 2021, após abrir uma vantagem de 2 a 0 no jogo de ida na Neo Química Arena e garantir o empate para assegurar a vaga na próxima fase da competição nacional.

O lateral Igor Cárius, titular absoluto do Dragão em 2021, comentou sobre o duelo contra o Timão e ainda falou sobre a semana da equipe com a classificação e uma vitória sobre o São Paulo pelo Brasileirão.- Sabemos que tivemos uma grande semana, classificamos em cima do Corinthians e também uma vitória sobre o São Paulo, mas todo grupo tem a consciência de estar sempre botando os pés no chão. Esse ano estamos pensado jogo a jogo, cada fase da Copa do Brasil, cada jogo do Campeonato Brasileiro vamos pensar sempre jogo a jogo e com as coisas acontecendo bem, a gente vai conseguir alcançar nossas metas - disse o lateral atleticano.

O Atlético-GO também fez ótima campanha na Copa Sul-americana e apesar da eliminação ainda na primeira fase, o time terminou o seu primeiro torneio internacional invicto. Outro ponto de destaque foi a defesa, que sofreu poucos gols até aqui na temporada e vem sendo um dos pontos fortes em 2021.- Na Copa Sul-americana saímos invictos e na temporada tomamos apenas oito gols. Nossa defesa é muito sólida, mas sabemos que não é só a linha de quatro, os dois volantes e o goleiro, nosso time defensivamente começa desde o Zé Roberto, onde todo mundo se ajuda e todo mundo marca, é esse o diferencial do nosso time, além do coletivo que é muito forte.

Em disputa aérea com Luan, Igor saiu com a pior e ficou caído no gramado após um forte choque de cabeça. Mesmo com o lateral já estando consciente na saída do gramado, o atleta foi levado para o hospital seguindo o protocolo adotado pela CBF. Apesar disso, ele confiava que a classificação viria.

- O choque não foi muito grave, tive um apagão mas foi rápido, no campo eu já estava consciente, até pedi para retornar, mas não poderia mais, porque tinha que seguiu protocolo da CBF, tinha que sair de campo e segui para hospital fazer bateria de exame, mas graças a deus estava muito confiante na nossa equipe e que a gente e conseguiria a classificação.Igor Cariús ressaltou a mensagem de que o grupo pensa em um jogo de cada vez e não apontou favoritos para o título da Copa do Brasil, colocando todos os adversários no mesmo nível de dificuldade e apostou na concentração do elenco como peça chave para ir longe nas competições em que disputa.