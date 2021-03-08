Igor Cárius celebra primeiro gol com o Atlético-GO e visa boa temporada com o Dragão

Na tarde do último domingo (07), o Atlético-GO enfrentou o Anápolis, no estádio Antônio Accioly. O Dragão não deu chances ao adversário e venceu a partida por 2 a 0. O lateral-esquerdo Igor Cariús, que chegou recentemente a equipe, marcou o seu primeiro gol com a camisa do Atlético e comentou sobre o feito com o novo clube.- Eu me sinto muito feliz. Na estreia do campeonato eu tive uma oportunidade e não consegui marcar, me cobrei muito por conta disso. Mas, graças a Deus, pude marcar nesse segundo jogo. Estou muito feliz e muito motivado, se Deus quiser esse vai ser o primeiro de muitos com a camisa do Atlético - comentou.