Igor Bohn comemora boa estreia no Paulistão e leva chancela de melhor goleiro da primeira rodada

Crédito: José Bazzo / Agência Botafogo

O Botafogo-SP suportou bem a pressão e os 17 chutes a gol do São Paulo na estreia do Campeonato Paulista, em pleno Morumbi. O placar da partida terminou em um a um e o time de Ribeirão Preto voltou para casa com o primeiro ponto somado na competição.Eleito o melhor goleiro da primeira rodada pela FPF e o melhor em campo do time pelo portal estatístico SofaScore, com 7.4 pontos, o goleiro Igor Bohn, de 25 anos, fez sua estreia pelo Campeonato Paulista no último domingo. Ao Lance!, Igor falou do sentimento do primeiro jogo na competição como atleta profissional e fez uma análise da partida.

- Foi um jogo de muita concentração e atenção aos mínimos detalhes pois era nossa estreia na competição e já com um grande adversário pela frente como o São Paulo. Ganhamos um ponto importantíssimo para a sequência do Paulistão. Para mim foi um dia muito especial. Minha estreia em um campeonato tão grande como o Paulistão. Sou muito grato pela oportunidade e vou dar o meu melhor todos os dias para seguir honrando a camisa do Botafogo-SP - disse.O Botafogo-SP enfrenta o Guarani em casa na quinta-feira, às 16h45 (Horário de Brasília). O jovem goleiro também comentou sobre o planejamento para a segunda rodada do Campeonato Paulista.