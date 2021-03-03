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futebol

Igor Bohn comemora boa estreia no Paulistão e leva chancela de melhor goleiro da primeira rodada

Goleiro de 24 anos do Botafogo-SP faz o primeiro Campeonato Paulista da sua carreira
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Publicado em 03 de Março de 2021 às 12:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mar 2021 às 12:26
Crédito: José Bazzo / Agência Botafogo
O Botafogo-SP suportou bem a pressão e os 17 chutes a gol do São Paulo na estreia do Campeonato Paulista, em pleno Morumbi. O placar da partida terminou em um a um e o time de Ribeirão Preto voltou para casa com o primeiro ponto somado na competição.Eleito o melhor goleiro da primeira rodada pela FPF e o melhor em campo do time pelo portal estatístico SofaScore, com 7.4 pontos, o goleiro Igor Bohn, de 25 anos, fez sua estreia pelo Campeonato Paulista no último domingo. Ao Lance!, Igor falou do sentimento do primeiro jogo na competição como atleta profissional e fez uma análise da partida.
- Foi um jogo de muita concentração e atenção aos mínimos detalhes pois era nossa estreia na competição e já com um grande adversário pela frente como o São Paulo. Ganhamos um ponto importantíssimo para a sequência do Paulistão. Para mim foi um dia muito especial. Minha estreia em um campeonato tão grande como o Paulistão. Sou muito grato pela oportunidade e vou dar o meu melhor todos os dias para seguir honrando a camisa do Botafogo-SP - disse.O Botafogo-SP enfrenta o Guarani em casa na quinta-feira, às 16h45 (Horário de Brasília). O jovem goleiro também comentou sobre o planejamento para a segunda rodada do Campeonato Paulista.
- Agora já devemos pensar no Guarani. Vamos ajustar alguns detalhes e buscar consistência como grupo. O Paulistão é um campeonato muito curto e cada jogo é como se fosse uma final. Estamos vendo dessa maneira - finalizou o atleta.

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