Ignácio pede mais um voto de confiança ao torcedor da Chapecoense

O clima dentro da Chapecoense é de pura frustração. Após mais uma derrota, desta vez para o Cuiabá, a Chape despencou para a lanterna do Campeonato Brasileiro e preocupa a sua torcida.
Com o elenco pressionado, o zagueiro Ignácio participou da entrevista coletiva e pediu mais um voto de confiança para que o clube deixe o momento ruim.
‘A gente entende a frustração do torcedor e também estamos chateados com o momento delicado que vivemos, mas precisamos que eles acreditem em nós. Estamos trabalhando para reverter essa situação o quanto antes’, declarou.
Calendário
A próxima chance da Chapecoense amenizar a crise será no próximo fim de semana, quando visita o Juventude, no Alfredo Jaconi.