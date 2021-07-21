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futebol

Ignácio pede mais um voto de confiança ao torcedor da Chapecoense

Zagueiro do Verdão do Oeste sabe que o momento é difícil, mas espera que o elenco possa reagir...

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 17:07

LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2021 às 17:07
Crédito: Márcio Cunha/ACF
O clima dentro da Chapecoense é de pura frustração. Após mais uma derrota, desta vez para o Cuiabá, a Chape despencou para a lanterna do Campeonato Brasileiro e preocupa a sua torcida.
Com o elenco pressionado, o zagueiro Ignácio participou da entrevista coletiva e pediu mais um voto de confiança para que o clube deixe o momento ruim.
‘A gente entende a frustração do torcedor e também estamos chateados com o momento delicado que vivemos, mas precisamos que eles acreditem em nós. Estamos trabalhando para reverter essa situação o quanto antes’, declarou.
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A próxima chance da Chapecoense amenizar a crise será no próximo fim de semana, quando visita o Juventude, no Alfredo Jaconi.

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