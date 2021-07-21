Ignácio pede mais um voto de confiança ao torcedor da Chapecoense

Crédito: Márcio Cunha/ACF

O clima dentro da Chapecoense é de pura frustração. Após mais uma derrota, desta vez para o Cuiabá, a Chape despencou para a lanterna do Campeonato Brasileiro e preocupa a sua torcida.

Com o elenco pressionado, o zagueiro Ignácio participou da entrevista coletiva e pediu mais um voto de confiança para que o clube deixe o momento ruim.

‘A gente entende a frustração do torcedor e também estamos chateados com o momento delicado que vivemos, mas precisamos que eles acreditem em nós. Estamos trabalhando para reverter essa situação o quanto antes’, declarou.

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