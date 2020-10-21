Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ídolo sugere que Liverpool contrate Upamecano na ausência de Van Dijk

Jamie Carragher diz que clube deve investir no zagueiro francês em janeiro, quando reabre o mercado de transferências. Upamecano tem contrato com o RB Leipzig até junho de 2023...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 out 2020 às 14:57

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 14:57

Crédito: AFP
Com a lesão de Van Dijk confirmada, o Liverpool não terá o defensor holandês à disposição por vários meses. E no que depender de Jamie Carragher, ídolo do clube, os Reds devem ir atrás de Dayot Upamecano, de 21 anos, zagueiro do RB Leipzig, da Alemanha. - Upamecano não é exatamente o mesmo perfil de Virgil van Dijk, mas se é isso que o Liverpool quer, pague um dinheiro extra e faça isso em janeiro - disse Carragher, em entrevista à "Sky Sports", referindo-se à abertura da janela de inverno europeu.
Até o momento, o clube inglês não sinalizou nenhum interesse no zagueiro francês, que é monitorado por vários clubes do Velho Continente. Recentemente, o jogador renovou seu contrato com o clube alemão até 2023.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição
Imagem de destaque
A mulher que cuida de todos e negligencia a própria saúde
Imagem de destaque
Batidas da fé: a força dos tambores do congo na Festa da Penha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados