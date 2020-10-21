Ídolo sugere que Liverpool contrate Upamecano na ausência de Van Dijk

Com a lesão de Van Dijk confirmada, o Liverpool não terá o defensor holandês à disposição por vários meses. E no que depender de Jamie Carragher, ídolo do clube, os Reds devem ir atrás de Dayot Upamecano, de 21 anos, zagueiro do RB Leipzig, da Alemanha. - Upamecano não é exatamente o mesmo perfil de Virgil van Dijk, mas se é isso que o Liverpool quer, pague um dinheiro extra e faça isso em janeiro - disse Carragher, em entrevista à "Sky Sports", referindo-se à abertura da janela de inverno europeu.