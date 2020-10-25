Ídolo, Rogério Ceni pode aumentar lista de eliminações do São Paulo

Crédito: Rogério Ceni, ídolo no São Paulo, pode aumentar lista (vasta de eliminações do clube (Leonardo Moreira/Fortaleza)

O São Paulo recebe, neste domingo, às 20h30 (horário de Brasília), o Fortaleza, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, título que as equipes ainda não possuem em suas salas de troféus. No entanto, o Tricolor paulista, que almeja a vaga na próxima fase para quebrar uma sequência de eliminações, tem pela frente um velho conhecido: Rogério Ceni.

O ex-goleiro do Tricolor é treinador do Leão pela segunda vez (a primeira passagem foi entre 2018 e 2019) e já comandou a equipe contra seu clube do coração em outras quatro oportunidades, três pelo Campeonato Brasileiro e uma pela ida da Copa do Brasil. Os resultados, no entanto, foram melhores para o Tricolor, que saiu vitorioso em todos os compromissos do Brasileirão e arrancou um empate por 3 a 3 fora de casa na ida das oitavas.

Por outro lado, a Copa do Brasil não é “apenas um jogo nos pontos corridos” e, sim, um mata-mata. Portanto, esta será a primeira vez que Rogério Ceni poderá eliminar o São Paulo, seu clube do coração e que o projetou para o mundo, em uma competição, algo bem diferente do que o torcedor está acostumado, afinal, ele conquistou inúmeros títulos embaixo das traves do Morumbi, entre eles Libertadores e Mundial de Clubes.Caso aconteça essa eliminação do São Paulo, será a 23ª queda desde o último título conquistado pela equipe, em 2012, quando Ceni, inclusive, atuava como goleiro. Para ficar com a vaga, é necessário apenas uma vitória simples. Em caso de nova igualdade, a decisão irá para os pênaltis.

Confira todas as eliminações do São Paulo desde a conquista da Sul-Americana, em 2012:

2013- Corinthians (semifinal do Paulistão)- Atlético-MG (oitavas da Copa Libertadores)- Ponte Preta (semifinal da Copa Sul-Americana)

2014- Penapolense (quartas do Paulistão)- Bragantino (terceira fase da Copa do Brasil)- Atlético Nacional (semifinal da Copa Sul-Americana)

2015- Santos (semifinal do Paulistão)- Santos (semifinal da Copa do Brasil)- Cruzeiro (oitavas da Libertadores)

2016- Audax (quartas do Paulistão)- Juventude (oitavas da Copa do Brasil)- Atlético Nacional (semifinal da Libertadores)

2017- Corinthians (semifinal do Paulistão)- Defensa y Justicia-ARG (primeira fase da Copa Sul-Americana)- Cruzeiro (quartas da Copa do Brasil)

2018- Corinthians (semifinal do Paulistão)- Athletico (quartas da Copa do Brasil)- Colón-ARG (segunda fase da Copa Sul-Americana)

2019- Talleres-ARG (segunda fase da Libertadores)- Bahia (oitavas da Copa do Brasil)