Ídolo no México e parceria com R10: conheça William e como ele pode ajudar o São Paulo

Crédito: Divulgação/Toluca

O São Paulo surpreendeu e fechou a contratação do meia William, de 34 anos que estava no Toluca (MEX). O jogador tem uma história de superação e também reconhecimento, principalmente no futebol mexicano.

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Sendo assim, o LANCE! mostra algumas curiosidades da carreira do jogador e como ele pode ajudar o São Paulo do técnico Hernán Crespo nesta temporada.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! William iniciou sua carreira nas categorias de base do Juventus, mas foi realmente na base do Palmeiras que o atleta destacou-se. Após se recuperar ainda muito jovem de um problema cardíaco, retornou ao futebol em 2006, e em 2007, começou bem o ano, após marcar dois gols na estreia do Palmeiras no Paulistão.

O meio-campista passou ainda pelo futebol mexicano. Desde 2013 no país, William somou 209 partidas (62 pelo Querétaro, seu primeiro clube, 78 pelo América do México, e 69 pelo Toluca, seu time mais recente), marcando um total de 26 gols (12 com a camisa do Querétaro, sete pelo América do México e outros sete pelo Toluca). No futebol mexicano, William colecionou boas campanha: foi campeão da Copa El Rancho de 2015 pelo Querétaro. Foi também campeão da Liga dos Campeões da CONCACAF 2015-16 com o América do México, time mais popular do país, além de um título do torneio Apertura de 2018 com a mesma equipe.

Sua passagem pelo país mexicano foi tão emblemática com as boas atuações que chegou a se naturalizar mexicano, inclusive, para caso a seleção nacional quisesse contar com a sua convocação. PARCERIA E TÍTULO COM RONALDINHO GAÚCHO

William Jogou ao lado de Ronaldinho Gaúcho em 2014, com quem foi campeão após seis meses da chegada do astro, conquistando a Copa El Rancho de 2015, disputada em Frisco (Texas) nos EUA: a equipe venceu o Puebla FC nos pênaltis, por 4 a 1, após empatar em 3 a 3 no tempo normal.

Ronaldinho anotou um dos gols dos Gallos Brancos, aos seis minutos de jogo, quando converteu um pênalti, e depois ainda deu assistência para o gol de Willian da Silva.COMO WILLIAM PODE AJUDAR O SÃO PAULO? Aos 34 anos, a experiência adquirida durante a carreira é um dos pontos fortes do jogador. O brasileiro atua como uma espécie de segundo volante, com bom passe e marcação, ajudando tanto na recomposição, quanto na construção ofensiva da equipe.

Na temporada passada, em sete partidas, acertou 79% dos passes no campo adversário e 69% dos lançamentos. Além disso, ganhou 52% dos duelos pelo chão e 57% das bolas pelo alto. No entanto, William recebeu três cartões amarelos, um número considerado alto pela quantidade de partidas.