Ídolo no Johor, Maurício mira classificação na Liga dos Campeões da Ásia

Principal nome do Johor, o zagueiro Maurício, ex-Sporting, Lazio e Palmeiras, falou sobre o desejo de conquistar uma vaga nas finais da Liga dos Campeões da Ásia este ano. Segundo o jogador, a equipe trabalhará muito por isso.
- Vamos lutar muito para fazer uma boa primeira fase para conquistarmos uma vaga nas finais da competição. Estamos em um grupo muito forte e que todos terão chances de classificação - afirmou.Segundo o atleta, chegar em uma final da Champions asiática seria perfeito.
- O clube merece conquistas importantes pelo trabalho que vem fazendo ao longo dos anos. Vamos lutar muito para, quem sabe, levar o Johor para as finais da competição, o que seria algo fantástico.