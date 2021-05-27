Ídolo no Johor, Maurício mira classificação na Liga dos Campeões da Ásia

Crédito: Divulgação/Johor DT

Principal nome do Johor, o zagueiro Maurício, ex-Sporting, Lazio e Palmeiras, falou sobre o desejo de conquistar uma vaga nas finais da Liga dos Campeões da Ásia este ano. Segundo o jogador, a equipe trabalhará muito por isso.

- Vamos lutar muito para fazer uma boa primeira fase para conquistarmos uma vaga nas finais da competição. Estamos em um grupo muito forte e que todos terão chances de classificação - afirmou.Segundo o atleta, chegar em uma final da Champions asiática seria perfeito.