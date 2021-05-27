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futebol

Ídolo no Johor, Maurício mira classificação na Liga dos Campeões da Ásia

Zagueiro acredita na força do grupo e quer chegar às fases finais da competição
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Publicado em 27 de Maio de 2021 às 10:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mai 2021 às 10:12
Crédito: Divulgação/Johor DT
Principal nome do Johor, o zagueiro Maurício, ex-Sporting, Lazio e Palmeiras, falou sobre o desejo de conquistar uma vaga nas finais da Liga dos Campeões da Ásia este ano. Segundo o jogador, a equipe trabalhará muito por isso.
- Vamos lutar muito para fazer uma boa primeira fase para conquistarmos uma vaga nas finais da competição. Estamos em um grupo muito forte e que todos terão chances de classificação - afirmou.Segundo o atleta, chegar em uma final da Champions asiática seria perfeito.
- O clube merece conquistas importantes pelo trabalho que vem fazendo ao longo dos anos. Vamos lutar muito para, quem sabe, levar o Johor para as finais da competição, o que seria algo fantástico.

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