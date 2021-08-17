Ídolo no Johor, Maurício, ex-Palmeiras, quer crescimento da equipe na temporada

Crédito: Divulgação/Johor DT

Ídolo da torcida do Johor, o zagueiro Maurício, ex-Sporting, Lazio e Palmeiras, falou sobre a importância de manter seus números com a camisa do clube nos próximos anos. Segundo o defensor, seu desejo é construir uma história de títulos na agremiação.

Veja a tabela da Champions League- Aqui no Johor tenho procurado construir a minha história com muita dedicação ao clube e empenho dentro de campo. Vou continuar me esforçando ao máximo para melhorar ainda mais meus números no clube nos próximos anos - afirmou.

Ainda de acordo com o atleta brasileiro, o elenco do Johor tem tudo para evoluir na temporada da Malásia.