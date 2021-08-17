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futebol

Ídolo no Johor, Maurício, ex-Palmeiras, quer crescimento da equipe na temporada

Zagueiro brasileiro com passagens por clubes como Sporting, Lazio e Palmeirasé o principal nome do Johor
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Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 18:29

LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2021 às 18:29
Crédito: Divulgação/Johor DT
Ídolo da torcida do Johor, o zagueiro Maurício, ex-Sporting, Lazio e Palmeiras, falou sobre a importância de manter seus números com a camisa do clube nos próximos anos. Segundo o defensor, seu desejo é construir uma história de títulos na agremiação.
Veja a tabela da Champions League- Aqui no Johor tenho procurado construir a minha história com muita dedicação ao clube e empenho dentro de campo. Vou continuar me esforçando ao máximo para melhorar ainda mais meus números no clube nos próximos anos - afirmou.
Ainda de acordo com o atleta brasileiro, o elenco do Johor tem tudo para evoluir na temporada da Malásia.
- Estamos fazendo um grande ano e temos tudo para crescermos na temporada e para terminarmos o ano com bons resultados - concluiu o brasileiro.

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