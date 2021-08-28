Ídolo no Johor, Maurício comemora terceiro título nacional na Malásia

Ídolo da torcida do Johor, o zagueiro Maurício, ex-Sporting, Lazio e Palmeiras, foi um dos responsáveis pelo título do clube na primeira divisão da Malásia nesta temporada. Com seu terceiro troféu em mãos da disputa - ele já havia conquistado em 2019 e 2020 - o jogador falou sobre a importância deste feito para ele.- O Johor, mais uma vez, mostrou sua força e conquistou esse título. O meu terceiro da Liga com a camisa do clube. É uma emoção fantástica, não dá para descrever. Estou muito feliz com esse título e com o trabalho que fizemos ao longo da temporada. Estou construindo a minha história no clube e muito honrado de fazer parte disso - afirmou.