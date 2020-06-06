Ídolo no Japão, Gabriel Xavier relembra golaço pelo Cruzeiro diante do Atlético-MG no Horto

O dia 6 de junho de 2015 marcou a vida do meia Gabriel Xavier. Há cinco anos, vestindo a camisa 18 do Cruzeiro, Gabriel teve uma atuação histórica diante do rival Atlético-MG e marcou um golaço na vitória cruzeirense por 3 a 1, no Horto, pelo Campeonato Brasileiro daquele ano.
- É um jogo que mantenho muito vivo na minha memória. Realmente foi inesquecível. Cruzeiro x Atlético-MG é um dos maiores clássicos do Brasil e, como jogador do Cruzeiro, a gente sabe o quanto é importante uma vitória em um jogo desse. Fico feliz de relembrar essa data - ressaltou Gabriel.
- Foi um jogo muito complicado, saímos atrás no placar, no campo do adversário. Mas tivemos cabeça para construir essa virada. Consegui fazer um grande gol, justamente o que nos colocou em vantagem na partida e depois selamos a vitória. Tenho carinho muito grande pelo Cruzeiro e pelos torcedores, que sempre me mandam mensagens nas sociais – completou Gabriel.
Após atuar pelo Cruzeiro, o meia ainda atuou pelo Sport e Vitória no Brasil antes de se transferir para o futebol japonês. Lá, com a camisa 10 do Nagoya Grampus, Gabriel Xavier se tornou um dos ídolos do clube e xodó da torcida. O brasileiro foi responsável direto pelo acesso do Nagoya para a J League em 2017, sendo eleito o melhor jogador do clube na temporada.
Revelado nas categorias de base do São Paulo, onde foi campeão da Copa São Paulo de 2010, Gabriel Xavier ganhou projeção nacional na Portuguesa antes de se transferir para o Cruzeiro.E MAIS:Técnico da Holanda revela que recebeu proposta do BarcelonaBarcelona colocará Dembélé na lista de transferênciaBorussia Dortmund pensa em Ferran Torres caso perca Jadon SanchoLucas Paquetá faz dois gols em jogo-treino e é destaque no MilanCom gol no fim, RB Leipzig tropeça e empata com o lanterna Paderborn E MAIS: