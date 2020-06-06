Ídolo no Japão, Gabriel Xavier relembra golaço pelo Cruzeiro diante do Atlético-MG no Horto

Crédito: Divulgação / Nagoya

O dia 6 de junho de 2015 marcou a vida do meia Gabriel Xavier. Há cinco anos, vestindo a camisa 18 do Cruzeiro, Gabriel teve uma atuação histórica diante do rival Atlético-MG e marcou um golaço na vitória cruzeirense por 3 a 1, no Horto, pelo Campeonato Brasileiro daquele ano.

- É um jogo que mantenho muito vivo na minha memória. Realmente foi inesquecível. Cruzeiro x Atlético-MG é um dos maiores clássicos do Brasil e, como jogador do Cruzeiro, a gente sabe o quanto é importante uma vitória em um jogo desse. Fico feliz de relembrar essa data - ressaltou Gabriel.

- Foi um jogo muito complicado, saímos atrás no placar, no campo do adversário. Mas tivemos cabeça para construir essa virada. Consegui fazer um grande gol, justamente o que nos colocou em vantagem na partida e depois selamos a vitória. Tenho carinho muito grande pelo Cruzeiro e pelos torcedores, que sempre me mandam mensagens nas sociais – completou Gabriel.

Após atuar pelo Cruzeiro, o meia ainda atuou pelo Sport e Vitória no Brasil antes de se transferir para o futebol japonês. Lá, com a camisa 10 do Nagoya Grampus, Gabriel Xavier se tornou um dos ídolos do clube e xodó da torcida. O brasileiro foi responsável direto pelo acesso do Nagoya para a J League em 2017, sendo eleito o melhor jogador do clube na temporada.