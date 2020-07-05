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futebol

Ídolo no Busan I Park, Rômulo quer manter evolução no futebol coreano

Meia foi decisivo com a camisa do Busan em 2019
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LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2020 às 14:35

Publicado em 05 de Julho de 2020 às 14:35

Crédito: Divulgação
Revelado nas categorias de base do Bahia, o meia Rômulo, que está na Coreia do Sul há três anos defendendo as cores do Busan I Park, foi um dos responsáveis pelo acesso do clube para a primeira divisão do país em 2019. Feliz com o momento que vive, o jogador falou sobre a evolução que teve na Ásia.
- O futebol asiático me fez muito bem. Estar na Coreia do Sul tem sido um aprendizado diário e isso me deixa feliz. Hoje, enxergo o futebol de uma forma muito diferente. Estou muito feliz com a história que construí no Busan, que é um clube gigante na Ásia, e no futebol local. Espero manter isso até o fim agora - afirmou.
Ainda de acordo com o atleta, a meta do Busan é fazer um grande Campeonato Coreano esse ano.
- O clube está focado em fazer uma grande K-League, só depende da gente. Vamos nos dedicar ao máximo para conquistarmos a competição esse ano.

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