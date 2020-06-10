Ídolo no Busan I Park, Rômulo quer ano perfeito em 2020 com o clube

Crédito: Divulgação / Busan I Park

Revelado nas categorias de base do Bahia, o meia Rômulo, que está na Coreia do Sul vestindo a camisa do Busan I Park e que foi um dos responsáveis pelo acesso do clube para a primeira divisão do país, falou sobre a expectativa para conquistar o título coreano em 2020. Segundo o jogador, essa meta é possível.

- Vamos lutar muito para que essa volta do Busan para a primeira divisão do futebol coreano seja com o título da K-League. É possível e temos que acreditar até o fim nisso. O grupo é bom competitivo e tem totais condições de alcançar esta meta. O elenco tem se dedicado muito para isso - afirmou.

Ainda de acordo com o atleta, seu outro desejo é alcançar a artilharia da disputa.