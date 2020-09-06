Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ídolo no Busan I Park, Rômulo espera boa sequência da equipe na K-League

Revelado nas categorias de base do Bahia, meia tem sido decisivo com a camisa do Busan...

Publicado em 06 de Setembro de 2020 às 15:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 set 2020 às 15:22
Crédito: Divulgação / Busan I Park
O meia Rômulo, que está na Coreia do Sul há três temporadas defendendo as cores do Busan I Park, destacou o desejo de ver a equipe fazendo uma boa sequência na K-League este ano. Segundo o jogador, a meta de todos é evoluir nos próximos meses.- Vamos continuar trabalhando muito para que possamos fazer uma boa sequência na K-League esse ano. O grupo vem se dedicando ao máximo para que isso seja possível. Temos que ter intensidade máxima nos próximos jogos para melhorarmos nossa posição na tabela de classificação - afirmou.
Ainda de acordo com o atleta, que foi revelado nas categorias de base do Bahia, sua meta é terminar o campeonato com um grande número de jogos.​- Estou trabalhando para melhorar meus números no clube. Vou continuar me dedicando ao máximo para que isso seja possível.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados