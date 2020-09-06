Ídolo no Busan I Park, Rômulo espera boa sequência da equipe na K-League

O meia Rômulo, que está na Coreia do Sul há três temporadas defendendo as cores do Busan I Park, destacou o desejo de ver a equipe fazendo uma boa sequência na K-League este ano. Segundo o jogador, a meta de todos é evoluir nos próximos meses.- Vamos continuar trabalhando muito para que possamos fazer uma boa sequência na K-League esse ano. O grupo vem se dedicando ao máximo para que isso seja possível. Temos que ter intensidade máxima nos próximos jogos para melhorarmos nossa posição na tabela de classificação - afirmou.
Ainda de acordo com o atleta, que foi revelado nas categorias de base do Bahia, sua meta é terminar o campeonato com um grande número de jogos.- Estou trabalhando para melhorar meus números no clube. Vou continuar me dedicando ao máximo para que isso seja possível.