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futebol

Ídolo no Barcelona, Messi esteve perto do Real Madrid; entenda

Antes de assinar com os blaugranas, no início dos anos 2000, os merengues também monitoravam o jogador argentino...

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 22:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 fev 2022 às 22:40
Maior nome da história do Barcelona, Lionel Messi quase defendeu as cores do maior rival na Espanha. De acordo com o jornal francês 'Le Parisien', em 2001, antes de acertar com os blaugranas, o Real Madrid esteve perto de levar o craque argentino.+ 'Será processada', diz Edmundo sobre jornalista da Globo que citou racismo em comentário sobre Lukaku
Segundo o jornal, Javier Pérez Farguell chegou à direção esportiva do Barcelona em 2001 e ficou surpreso com os valores oferecidos a Messi e a família para acertarem com o Barcelona. O dirigente, então, propôs um valor menor ao jovem jogador.
+ Narrador detona Gabriel Menino por curtir post do Chelsea: 'Essa geração Neymar de hoje é terrível'
"Quem ele pensa que é? Maradona? Vamos parar com isso e deixá-lo voltar para a Argentina", teria dito Farguell. O empresário do jogador sabia que o Real Madrid estava disposto a pagar mais, e quase levou o argentino para o rival, mas preferiu não entrar em guerra com o Barcelona e assinou com os blaugranas.
Crédito: LionelMessipoderiaterhistóriamuitodiferentenofutebol(Foto:PAUBARRENA/AFP

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