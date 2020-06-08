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futebol

Ídolo na Malásia, Maurício destaca ótimo momento na carreira

Zagueiro, ex-Palmeiras e Sporting, é o principal nome do Johor desde o ano passado...
LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2020 às 13:39

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 13:39

Crédito: Maurício é o principal nome da zaga do Johor na atual temporada (Divulgação / Johor
Revelado nas categorias de base do Palmeiras e com passagens pelo Sporting e Lazio, o zagueiro Maurício é um dos principais jogadores da Malásia defendendo as cores do Johor. Segundo o jogador, que também atuou no Vitória e Sport, essa fase é consequência de um trabalho forte que vem fazendo no país.
- Estou passando por um momento muito especial em minha carreira. Vir para a Malásia foi muito importante para mim. Atuei em todas as partidas do clube até aqui e em competições importantes como a Liga dos Campeões da Ásia. Estou em um ritmo bom e espero mantê-lo até o fim do ano - afirmou.
Ainda de acordo com o atleta, o Johor tem tudo para conquistar títulos essa temporada.
- Um clube organizado e grande como o Johor, e de tanta importância na Ásia, não pode deixar de pensar em títulos nunca. Vou me dedicar ao máximo para ajudar o clube a conquistar troféus este ano.E MAIS:Di María revela mágoa por não ser convocado para seleção argentinaAjax pode reduzir pedida por Van de Beek para o Manchester UnitedInter de Milão pensa na contratação de Federico Chiesa, da FiorentinaJornal revela que Barça recebeu proposta por Francisco Trincão E MAIS:

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