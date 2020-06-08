Ídolo na Malásia, Maurício destaca ótimo momento na carreira

Crédito: Maurício é o principal nome da zaga do Johor na atual temporada (Divulgação / Johor

Revelado nas categorias de base do Palmeiras e com passagens pelo Sporting e Lazio, o zagueiro Maurício é um dos principais jogadores da Malásia defendendo as cores do Johor. Segundo o jogador, que também atuou no Vitória e Sport, essa fase é consequência de um trabalho forte que vem fazendo no país.

- Estou passando por um momento muito especial em minha carreira. Vir para a Malásia foi muito importante para mim. Atuei em todas as partidas do clube até aqui e em competições importantes como a Liga dos Campeões da Ásia. Estou em um ritmo bom e espero mantê-lo até o fim do ano - afirmou.

Ainda de acordo com o atleta, o Johor tem tudo para conquistar títulos essa temporada.