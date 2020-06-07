Ídolo do United, Roy Keane revela escalação ideal de sua carreira

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Ídolo do Manchester United, onde atuou entre 1993 e 2005, o irlandês Roy Keane revelou a escalação ideal de sua carreira, com aqueles atletas que considera ser os melhores companheiros durante sua passagem pelo clube. Além disso, o ex-jogador, de 48 anos, comentou ao 'Sky Sports' sobre Cristiano Ronaldo e elogiou o português, quando defendeu as cores dos Red Devils.

Com isso, o time escolhido por Keane é composto por: Peter Schmeichel, Paul Parker, Jaap Stam, Gary Pallister, Denis Irwin, David Beckham, o próprio Roy Keane, Paul Ince, Cristiano Ronaldo, Ruud van Nistelrooy e Eric Cantona.

Vale lembrar que Roy Keane disputou 480 partidas com a camisa do United e marcou 51 gols. Ao longo da carreira, conquistou sete Premier Leagues, quatroCopas da Inglaterra, quatro Supercopas da Inglaterra, uma Liga dos Campeões da UEFA e uma Copa Intercontinental.

Durante a entrevista, o ex-jogador falou sobre Cristiano Ronaldo e relembrou o momento da carreira do craque português no Manchester United. "Ele era um jovem quando chegou ao United, mas com grande atitude. Marcava golos a brincar" relembrou o irlandês. e em seguida completou.

- Classifico sempre os jogadores de classe mundial aqueles que conseguiram estar no topo durante nove, 10, 11 anos. Por exemplo, Ryan Giggs fez isso por muito mais tempo, mas, para mim, essa é a chave para ser um jogador muito bom: ser consistente - destacou em declarações ao Sky Sports