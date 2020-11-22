Ídolo do United critica desempenho da equipe: 'Imagina onde estariam sem o Bruno Fernandes'

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Paul Scholes, ídolo do Manchester United, criticou a equipe na vitória de 1 a 0 sobre o West Bromwich. Para o ex-jogador, os Red Devils estariam muito pior se não tivessem contratado Bruno Fernandes.

- Foi uma vitória horrível, mas espero que dê alguma confiança à equipa. Imaginem onde estaria o Manchester United sem o Bruno Fernandes… Antes de ele chegar, a equipa não conseguia sequer criar uma oportunidade de golo - disse à "BT Sport".

VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUERio Ferdinand, ex-companheiro de Scholes, também elogiou o meio-campista português.

- Todo o jogo da equipe passa por ele. É um jogador que consegue assumir essa responsabilidade e cria jogo - disse.