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Ídolo do United critica desempenho da equipe: 'Imagina onde estariam sem o Bruno Fernandes'

Paul Scholes disse que a vitória de 1 a 0 sobre o West Bromwich foi 'horrível'...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 nov 2020 às 16:13

Publicado em 22 de Novembro de 2020 às 16:13

Crédito: MARTIN RICKETT / POOL / AFP
Paul Scholes, ídolo do Manchester United, criticou a equipe na vitória de 1 a 0 sobre o West Bromwich. Para o ex-jogador, os Red Devils estariam muito pior se não tivessem contratado Bruno Fernandes.
- Foi uma vitória horrível, mas espero que dê alguma confiança à equipa. Imaginem onde estaria o Manchester United sem o Bruno Fernandes… Antes de ele chegar, a equipa não conseguia sequer criar uma oportunidade de golo - disse à "BT Sport".
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUERio Ferdinand, ex-companheiro de Scholes, também elogiou o meio-campista português.
- Todo o jogo da equipe passa por ele. É um jogador que consegue assumir essa responsabilidade e cria jogo - disse.
Em 34 jogos pelo Manchester United, Bruno Fernandes soma 19 gols e 13 assistências.

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