  • Ídolo do São Paulo, Pita revela seus treinadores favoritos e elogia Rogério Ceni: 'Tem bom potencial'
futebol

Ídolo do São Paulo, Pita revela seus treinadores favoritos e elogia Rogério Ceni: 'Tem bom potencial'

Em participação no programa 'Resenha', da ESPN, ex-meio-campista avaliou o treinador do Tricolor, que tenta a recuperação no Campeonato Paulista ...

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 12:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2022 às 12:01
Pita, ex-meio-campista e ídolo do São Paulo, elogiou o técnico Rogério Ceni em participação no programa 'Resenha', da ESPN. O Resenha será atração exclusiva da ESPN e do Star+ nesta sexta-feira (11), às 23h, com apresentação de André Plihal e participações de Djalminha e Diego Lugano. Entrevistado da atração, Pita, ídolo do Tricolor, comentou seus treinadores favoritos, e rasgou elogios a Rogério Ceni, outro ídolo do São Paulo e que comanda a equipe nos dias de hoje.
- Aqui no Brasil, têm treinadores com o futuro grande pela frente. Sei que muita gente critica, mas eu acho que o Rogério Ceni tem um potencial bom lá na frente. Gosto muito do Tite também. O treinador precisa sair pra ver além, aquilo que quase ninguém tá vendo. O futuro do atleta, o que ele pode crescer, como pode evoluir... que ele pode também mudar de função, como foi o caso do Júlio Baptista. Essa é uma grande dificuldade. Os treinadores acabam contratando vários jogadores e não conseguem fazer o conjunto funcionar - disse Pita.Edivaldo Oliveira Chaves, conhecido como Pita, foi jogador do São Paulo na década de 1980. Atuando como meia, o ex-atleta foi bicampeão paulista e fez parte da equipe que conquistou o segundo título nacional do clube tricolor, ao lado de grandes nomes que marcaram época no clube como Gilmar, Careca e Silas.
