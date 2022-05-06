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Ídolo do São Paulo, Luciano se aproxima dos 350 jogos na carreira

O atacante pode atingir a marca na partida contra o Fortaleza no próximo domingo (8)...

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 14:41

LanceNet

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Publicado em 

06 mai 2022 às 14:41
Um dos ídolos atuais do São Paulo, Luciano pode atingir a marca de 350 jogos pela equipe no próximo domingo (8) contra o Fortaleza pelo Brasileirão 2022. O atacante foi artilheiro no Campeonato Brasileiro em 2020. GALERIA> Quais clubes tiveram superávit e déficit no futebol brasileiro em 2021? ConfiraTABELA > Veja tabela do Brasileirão 2022 e simule os próximos jogosCom passagens pelo Atlético-GO, Avaí, Corinthians, Leganés, Panathinaikos, Fluminense e Grêmio, o camisa 11 renovou seu contrato com o Tricolor paulista até 2024 na última semana.
O São Paulo, por sua vez, foi o clube de maior sucesso do atleta. Até o momento, foram 95 partidas, com 35 gols e dez assistências. Artilheiro em 2020, Luciano quebrou um tabu pela equipe, que não tinha nenhum jogador ocupando a posição de artilharia no Brasileirão desde 2002, com Luís Fabiano.
O atleta falou sobre marca que pode atingir na equipe e agradeceu. O atacante conquistou o Campeonato Paulista 2021 pelo Tricolor.
- Fico muito feliz em atingir essa marca em minha carreira profissional, um número importante e que poucos atletas conseguem chegar. Graças a Deus com muito trabalho, tenho essa oportunidade de comemorar esse feito. Agradeço a Deus pela saúde, minha família, amigos, todos que me ajudaram de alguma forma. Muito obrigado e vamos por mais – afirma Luciano.
O São Paulo volta a campo no domingo (8) contra o Fortaleza, às 19h, na Arena Castelão pelo Campeonato Brasileiro.
Crédito: Oclubedemaiorsucessonacarreiradoatleta,semdúvidas,éoTricolorPaulista(PauloPinto/saopaulofc.net

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