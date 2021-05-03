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Ídolo do RB Salzburg, André Ramalho comemora conquista da Copa da Áustria, seu décimo título pelo clube

20º jogador com mais jogos na história dos Touros, defensor brasileiro foi um dos destaques da vitória por 3 a 0 sobre o LASK Linz na grande decisão...

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 11:34

LanceNet

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Publicado em 

03 mai 2021 às 11:34
Crédito: Divulgação/RB Salzburg
A cada temporada, o zagueiro brasileiro André Ramalho aumenta a sua idolatria no Red Bull Salzburg. Presente na lista dos 20 jogadores que mais vezes vestiram a camisa do clube, com 236 atuações, o defensor ergueu, no último sábado (1), a sua décima taça pelos Touros, sendo a quinta da Copa da Áustria, depois da vitória de 3 a 0 sobre o LASK Linz, na grande decisão, disputada no Estádio Wörthersee. Mergim Berisha, Brenden Aaronson e Enock Mwepu fizeram os gols do duelo.
André Ramalho foi um dos destaques da equipe não só na final, como em toda a campanha do oitavo título da história do Salzburg no torneio. O jogador participou de todos os seis jogos do time, fez um gol, no triunfo por 3 a 0 sobre o St. Pölten, em duelo válido pela segunda fase, e ainda ajudou a equipe a sair da competição com a melhor defesa, com apenas dois tentos sofridos.- O sentimento de felicidade por estar vivendo mais um momento histórico com essa camisa é muito grande. Difícil até de traduzir em palavras. São dez títulos, muita coisa. Só tenho que agradecer a Deus, aos meus familiares, amigos e a todos do clube. Sem eles e a minha dedicação diária nada disso estaria acontecendo - afirmou.
- Tivemos mais uma grande atuação na decisão. Serviu para coroar a nossa excelente campanha na Copa da Áustria. Comemoramos bastante no fim de semana, mas, a partir de hoje, já nos concentramos de novo porque estamos lutando pela Liga Austríaca e final de semana já temos outro desafio importante - afirmou André Ramalho, em alusão à principal competição do país.
Restando quatro rodadas para o término da Liga Austríaca, o Red Bull Salzburg está na ponta da tabela de classificação do hexagonal final, com 39 pontos, seis a mais que o vice-líder Rapid Vienna. No próximo domingo, dia 9 de maio, os Touros visitam o Sturm Graz.
Nesta temporada, André Ramalho jogou 39 partidas, marcou dois gols e deu uma assistência. Somando suas duas passagens pelo clube, são 236 atuações, 20 bolas na rede, 10 passes decisivos e agora 10 títulos oficiais: o pentacampeonato da Liga Austríaca (2013/14, 2014/15, 2017/18, 2018/19 e 2019/20) e o penta da Copa da Áustria (2013/14, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21).

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