Ídolo do RB Salzburg, André Ramalho comemora conquista da Copa da Áustria, seu décimo título pelo clube

Crédito: Divulgação/RB Salzburg

A cada temporada, o zagueiro brasileiro André Ramalho aumenta a sua idolatria no Red Bull Salzburg. Presente na lista dos 20 jogadores que mais vezes vestiram a camisa do clube, com 236 atuações, o defensor ergueu, no último sábado (1), a sua décima taça pelos Touros, sendo a quinta da Copa da Áustria, depois da vitória de 3 a 0 sobre o LASK Linz, na grande decisão, disputada no Estádio Wörthersee. Mergim Berisha, Brenden Aaronson e Enock Mwepu fizeram os gols do duelo.

André Ramalho foi um dos destaques da equipe não só na final, como em toda a campanha do oitavo título da história do Salzburg no torneio. O jogador participou de todos os seis jogos do time, fez um gol, no triunfo por 3 a 0 sobre o St. Pölten, em duelo válido pela segunda fase, e ainda ajudou a equipe a sair da competição com a melhor defesa, com apenas dois tentos sofridos.- O sentimento de felicidade por estar vivendo mais um momento histórico com essa camisa é muito grande. Difícil até de traduzir em palavras. São dez títulos, muita coisa. Só tenho que agradecer a Deus, aos meus familiares, amigos e a todos do clube. Sem eles e a minha dedicação diária nada disso estaria acontecendo - afirmou.

- Tivemos mais uma grande atuação na decisão. Serviu para coroar a nossa excelente campanha na Copa da Áustria. Comemoramos bastante no fim de semana, mas, a partir de hoje, já nos concentramos de novo porque estamos lutando pela Liga Austríaca e final de semana já temos outro desafio importante - afirmou André Ramalho, em alusão à principal competição do país.

Restando quatro rodadas para o término da Liga Austríaca, o Red Bull Salzburg está na ponta da tabela de classificação do hexagonal final, com 39 pontos, seis a mais que o vice-líder Rapid Vienna. No próximo domingo, dia 9 de maio, os Touros visitam o Sturm Graz.