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futebol

Ídolo do Manchester United, Wayne Rooney anuncia aposentadoria aos 35 anos

Craque inglês pendura as chuteiras no Derby County, onde acumulava a função de jogador-treinador após a saída do técnico Philip Cocu...

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 14:33

LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2021 às 14:33
Crédito: Reprodução/Twitter
Wayne Rooney, conhecido mundialmente por sua passagem pelo Manchester United e pela Seleção Inglesa, anunciou nesta sexta-feira (15) que deixará os campos para assumir exclusivamente o cargo de treinador do Derby County.
Ex-clube de Rooney, o United consegue segurar a liderança do Inglês? Veja a tabelaApós atuar pelo Derby County por vinte partidas, Rooney assumiu como jogador-treinador após a demissão do treinador Philip Cocu em novembro de 2020 (a equipe ainda teve o interino Liam Rosenior por dois jogos).
Sob comando de Rooney, o Derby, em dez partidas, venceu três, perdeu outras três e empatou em quatro oportunidades. A equipe hoje está na vigésima segunda colocação da EFL Championship, a segunda divisão do Campeonato Inglês.

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