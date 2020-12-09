Ídolo do Manchester United, Scholes detona De Gea: 'Tem medo de se machucar'

Após a péssima partida do Manchester United, David De Gea foi alvo de críticas novamente. Paul Scholes, ex-jogador e ídolo do clube inglês, chegou a dizer que o terceiro gol sofrido pelo espanhol é "criminoso".
- Ele tem medo de se machucar. Como goleiro, você precisa crescer o máximo possível (na frente do adversário), mas ele se encolhe. Para um goleiro experiente e profissional, isso é criminoso - disse à BT Sports.
Com a derrota para o RB Leipzig, o Manchester United foi eliminado da Liga dos Campeões e disputará a Liga Europa. A equipe alemã avança para a próxima fase, juntamente com o Paris Saint-Germain.