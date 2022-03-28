Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Ídolo do Manchester United relembra período com Cristiano Ronaldo: 'Era bom, mas chato para c******'
futebol

Ídolo do Manchester United relembra período com Cristiano Ronaldo: 'Era bom, mas chato para c******'

Wayne Rooney, hoje técnico do Derby County, também lembrou duelo contra português...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mar 2022 às 13:05

Publicado em 28 de Março de 2022 às 13:05

Wayne Rooney, hoje técnico do Derby County, da segunda divisão da Inglaterra, relembrou momentos em que dividia vestiário com Cristiano Ronaldo nos tempos de Manchester United. Em entrevista ao "The Sun", o ex-atacante revelou alguns sentimentos sobre o camisa sete.- Ele era tão bom, mas chato para c****** ao mesmo tempo. Ele provavelmente não é tão bom hoje, mas deve continuar sendo chato - disse Rooney.
> Veja a tabela da Premier League
Rooney também lembrou sobre o episódio na Copa do Mundo de 2006, onde acabou sendo expulso no duelo contra Portugal de Cristiano Ronaldo.
- Ele gosta de se jogar. Eu não tive nenhum problema com Cristiano. Falei com ele no túnel. Eu disse: "Eu não tenho problema com você me fazer ser expulso", porque passei todo o primeiro tempo tentando fazer com que ele fosse punido por simular. Eu sou inglês, ele é português. Quando estamos jogando, eu não ligo para ele. Ele não é meu companheiro. Mas quando terminamos, ele volta a ser meu companheiro.
A dupla dividiu vestiário nos Diabos Vermelhos entre 2004 e 2009 até que Cristiano Ronaldo decidiu se mudar para o Real Madrid. Juntos, os atacantes conquistaram 10 títulos com o Manchester United, sendo um de Champions League e três Premier League.
Crédito: RooneyeCristianoRonaldodividiramvestiárionoManchesterUnited(Foto:ANDREWYATES/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

manchester united
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente atropelada na Leitão da Silva perdeu a mãe da mesma forma em Vitória
Imagem de destaque
As variações genéticas que podem indicar quem perde mais peso com uso de canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
O que astronautas da Artemis 2 trazem de viagem à Lua: 'A parte boa está voltando com a gente'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados