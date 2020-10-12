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Ídolo do Manchester United, Paul Scholes assumirá o Salford City

Ex-jogador será o treinador interino do clube, que disputa a Football League Two,
a quarta divisão inglesa, e está na quinta colocação...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 out 2020 às 11:35

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 11:35

Crédito: Divulgação/Manchester United
Paul Scholes será o novo treinador do Salford City. De acordo com a "Sky Sports", o ex-jogador e ídolo do Manchester United assumirá o comando técnico do clube após a demissão de Graham Alexander. Disputando a EFL League Two, a quarta divisão inglesa, o Salford City ocupa a quinta colocação da competição, com nove pontos em cinco partidas disputadas. Alexander não havia sofrido nenhuma derrota no comando.
Scholes é o coordenador-geral do clube e assumirá de forma interina. O clube ainda procura um novo treinador principal.
Desde que se aposentou em 2013, Scholes treinou apenas um clube: o Oldham, que também disputa a EFL League Two. Ele atuou em sete partidas e perdeu apenas um jogo.

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