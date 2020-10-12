Ídolo do Manchester United, Paul Scholes assumirá o Salford City

Paul Scholes será o novo treinador do Salford City. De acordo com a "Sky Sports", o ex-jogador e ídolo do Manchester United assumirá o comando técnico do clube após a demissão de Graham Alexander. Disputando a EFL League Two, a quarta divisão inglesa, o Salford City ocupa a quinta colocação da competição, com nove pontos em cinco partidas disputadas. Alexander não havia sofrido nenhuma derrota no comando.