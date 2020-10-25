Ídolo do Manchester United, Neville fala sobre situação de Van de Beek: 'É um mistério a não utilização dele'

Gary Neville, ex-jogador e ídolo do Manchester United, não está contente com as poucas utilizações de Donny Van de Beek nos Red Devils. Para o ex-lateral, o holandês, que custou 35 milhões de libras (R$ 250 milhões), tem que ser titular da equipe.- Para mim, a não utilização de Van de Beek é um mistério. Ele foi contratado por um alto valor e não está nas opções do ataque para Solskjaer. Quanto mais ele não é titular ou sequer sai do banco, começamos a pensar como é possível um jogador desse valor não ser titular da equipe. Ele deve estar se questionando por qual motivo veio para o Manchester United - disse Neville.