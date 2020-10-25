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Ídolo do Manchester United, Neville fala sobre situação de Van de Beek: 'É um mistério a não utilização dele'

Ex-jogador dos Red Devils defendeu a titularidade do meio-campista holandês...
LanceNet

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Publicado em 

25 out 2020 às 14:43

Publicado em 25 de Outubro de 2020 às 14:43

Crédito: Divulgação/Manchester United
Gary Neville, ex-jogador e ídolo do Manchester United, não está contente com as poucas utilizações de Donny Van de Beek nos Red Devils. Para o ex-lateral, o holandês, que custou 35 milhões de libras (R$ 250 milhões), tem que ser titular da equipe.- Para mim, a não utilização de Van de Beek é um mistério. Ele foi contratado por um alto valor e não está nas opções do ataque para Solskjaer. Quanto mais ele não é titular ou sequer sai do banco, começamos a pensar como é possível um jogador desse valor não ser titular da equipe. Ele deve estar se questionando por qual motivo veio para o Manchester United - disse Neville.
Contratado na última janela de transferências, Van de Beek atuou em apenas sete partidas com a camisa do Manchester United, marcou um gol e deu uma assistência. Desses jogos, em cinco deles o holandês saiu do banco de reservas.

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