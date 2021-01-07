Ídolo do Manchester United critica Bruno Fernandes após eliminação: 'Grandes jogadores aparecem em grandes ocasiões'

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Um dos principais nomes do Manchester United, o português Bruno Fernandes não foi poupado de críticas após a eliminação dos Diabos Vermelhos para o Manchester City na semifinal da Copa da Liga Inglesa. Ídolo do clube, Roy Keane disse que o meia esteve abaixo e disse que ele não pode ser comparado a Éric Cantona.

+ Veja a tabela da Premier League- Não é fácil ganhar troféus no futebol. Bruno Fernandes tem recebido muitos elogios nos últimos meses e as pessoas têm feito comparações com Cantona. O Bruno Fernandes não fez muito esta noite. Os grandes jogadores aparecem nas grandes ocasiões e era isso que o Cantona costumava fazer - disse Roy Keane na "Sky Sports".

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Roy Keane também disse que o elenco do Manchester United é curto e que precisa de "um ou dois reforços" para pensar em títulos.