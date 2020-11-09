Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Ídolo do Liverpool defende que Firmino não precisa se preocupar com Jota: 'Jogadores diferentes'
futebol

Ídolo do Liverpool defende que Firmino não precisa se preocupar com Jota: 'Jogadores diferentes'

John Barnes, que atuou nos Reds entre 1987 e 1997, destacou a
importância do atacante brasileiro para a equipe de Jürgen Klopp...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 nov 2020 às 15:38

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 15:38

Crédito: Instagram Liverpool
Ídolo e ex-jogador do Liverpool, John Barnes, que atuou no clube entre 1987 e 1997, saiu em defesa de Roberto Firmino após as críticas recebidas pela falta de gols do brasileiro. Para o inglês, o camisa 9 dos Reds tem um papel importante no sistema de Klopp.
- Não pensava que o Diogo Jota estivesse nesta forma. Sabia que era um bom jogador, mas ninguém imaginava que jogaria tão bem. Normalmente, todos os jogadores precisam de tempo de adaptação ao novo clube, novo ambiente, novo estilo de jogo… Mas ele não. Mostra que o Klopp sabe contratar para o modelo de jogo que tem. Ainda assim, acho que o Firmino não precisa se preocupar. São jogadores completamente diferentes e só porque o brasileiro não tem marcado muitos gols, não podemos esquecer da importância que tem - disse à "Talksport".Para o ex-jogador, grande parte do sucesso de Mané e Salah também se deve ao brasileiro.
Mané e Salah não marcariam tantos gols se não fosse pelo trabalho dele. Firmino e Jota jogam de maneira bastante diferente. É um luxo poder ter tantas opções e contra o Manchester City, por exemplo, até jogaram todos juntos - completou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados