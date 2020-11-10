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Ídolo do Liverpool, Carragher critica Pogba: 'Custou muito dinheiro, mas não é um grande jogador'

O ex-zagueiro dos Reds discorda de Didier Deschamps e acredita que o francês
não faz por merecer mais tempo em campo pelo Manchester United...
LanceNet

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Publicado em 

10 nov 2020 às 15:13

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 15:13

Crédito: FRANCK FIFE / POOL / AFP
Após ser defendido por Didier Deschamps, que pediu mais tempo em campo para o francês no Manchester United, Paul Pogba foi criticado por Jamie Carragher. O ex-zagueiro e ídolo do Liverpool acredita que o francês não vale o dinheiro que os Red Devils investiram.
- Após quatro temporadas, ainda estamos discutindo sobre a melhor posição para o Pogba? Para mim, ele nunca fez o suficiente em qualquer tática e com os diferentes treinadores que teve. Se eu fosse o treinador, ele não seria titular. Custou muito dinheiro, mas não é um grande jogador - disse.Durante a atual temporada, Pogba atuou em 11 partidas com a camisa do Manchester United, sendo que em seis oportunidades o francês saiu do banco de reservas. Por três vezes ele sequer entrou no jogo. Soma um gol e duas assistências por todas as competições.

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