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Ídolo do Liverpool acredita que Rúben Dias deveria ganhar prêmio de melhor jogador da Premier League

Pep Guardiola já havia destacado que Dias foi uma das melhores contratações que já fez...
LanceNet

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Publicado em 

05 fev 2021 às 15:24

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 15:24

Crédito: Divulgação
A boa fase de Rúben Dias com a camisa do Manchester City rendeu elogios de um dos maiores ídolos da história recente do Liverpool. O ex-jogador Jamie Carragher afirmou que o português faz os companheiros de time jogarem melhor e que ele também merece ganhar o prêmio de melhor jogador da Premier League.+ Veja a tabela da Premier League - Partindo do princípio de que o prémio deverá ir para o jogador que tiver maior impacto no vencedor da Premier League, o Rúben Dias é o principal candidato. Se o Manchester City vencer o título, o terceiro com Guardiola, será com base na consistência defensiva. - disse Carragher na crônica que tem no jornal Telegraph. Desde a 14ª rodada, a defesa do Manchester City sofreu apenas um gol. A última vez foi no dia 3 de janeiro deste ano, na vitória contra o Chelsea na 17ª rodada.
- Os bons zagueiros fazem com que todos os outros à sua volta pareçam melhores, até o João Cancelo e o Zinchenko subiram o nível desde que o Rúben chegou. Como acontecia com o Klopp, em que parecia nem sequer importar quem jogava ao lado do Van Dijk, o Guardiola tem agora o mesmo luxo com o Rúben Dias. A opinião é compartilhada por Pep Guardiola, o técnico do Manchester City. De acordo com o treinador espanhol, Dias foi uma das melhores contratações que já fez, e ele é um "intocável" no time.
- É, de longe, uma das melhores contratações que fiz aqui. Adaptou-se rapidamente e tudo o que faz dentro e fora de campo tem como objetivo ser perfeito nos 90 minutos. - elogiou Guardiola.
- Neste momento é intocável na equipe, não só joga bem como faz os outros ao seu redor jogarem bem também. Quando isto acontece, torna-se difícil para mim tirá-lo dos onze titulares. O camisa 3 chegou à Manchester no dia 29 de setembro do ano passado por R$ 441 milhões, segundo divulgado pelo Benfica à época.

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