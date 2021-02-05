Ídolo do Liverpool acredita que Rúben Dias deveria ganhar prêmio de melhor jogador da Premier League

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A boa fase de Rúben Dias com a camisa do Manchester City rendeu elogios de um dos maiores ídolos da história recente do Liverpool. O ex-jogador Jamie Carragher afirmou que o português faz os companheiros de time jogarem melhor e que ele também merece ganhar o prêmio de melhor jogador da Premier League.+ Veja a tabela da Premier League - Partindo do princípio de que o prémio deverá ir para o jogador que tiver maior impacto no vencedor da Premier League, o Rúben Dias é o principal candidato. Se o Manchester City vencer o título, o terceiro com Guardiola, será com base na consistência defensiva. - disse Carragher na crônica que tem no jornal Telegraph. Desde a 14ª rodada, a defesa do Manchester City sofreu apenas um gol. A última vez foi no dia 3 de janeiro deste ano, na vitória contra o Chelsea na 17ª rodada.

- Os bons zagueiros fazem com que todos os outros à sua volta pareçam melhores, até o João Cancelo e o Zinchenko subiram o nível desde que o Rúben chegou. Como acontecia com o Klopp, em que parecia nem sequer importar quem jogava ao lado do Van Dijk, o Guardiola tem agora o mesmo luxo com o Rúben Dias. A opinião é compartilhada por Pep Guardiola, o técnico do Manchester City. De acordo com o treinador espanhol, Dias foi uma das melhores contratações que já fez, e ele é um "intocável" no time.

- É, de longe, uma das melhores contratações que fiz aqui. Adaptou-se rapidamente e tudo o que faz dentro e fora de campo tem como objetivo ser perfeito nos 90 minutos. - elogiou Guardiola.