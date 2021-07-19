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futebol

Ídolo do Galo, Ubaldo completa 90 anos e recebe homenagem do clube

O ex-jogador, oitavo maior artilheiro do Atlético-MG na história, foi reverenciado pelo aniversário...

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 16:26

LanceNet

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Publicado em 

19 jul 2021 às 16:26
Crédito: Ubaldo recebeu recentemente uma TV nova para ver os jogos o Galo após mobilização de torcedores nas redes sociais-(Divulgação/Atlético-MG
Um dos maiores ídolos do Atlético-MG completou 90 anos de vida nesta segunda-feira, 19 de julho. Ubaldo, craque dos anos 50 e 60 do clube foi reverenciado pelo seu dia com memórias dos seus feitos. -Parabéns, Ubaldo, pelos seus 90 anos! Saúde, paz e alegria! Aqui é Galo. Atacante veloz e incansável, que nunca desistia da jogada, Ubaldo foi autor de gols decisivos e emocionantes no final das partidas. Amado pela torcida do Galo, certa vez foi carregado pela Massa do Independência à Praça 7, Centro de BH-postou o clube em suas redes sociais. Ubaldo jogou no Atlético nas décadas de 1950 e 1960, entrando em campo em 274 jogos, marcando 135 gols em duas passagens pelo clube, de 1950 a 1955 e 1958 a 1961. O ex-jogador alvinegro é o oitavo maior artilheiro da história do Galo e conquistou seis vezes o Campeonato Mineiro: 1950, 1952, 1953, 1954, 1955 e 1958. Ubaldo também teve passagens por Bangu, Villa Nova e Corinthians, mas se notabilizou no Galo.

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