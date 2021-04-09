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futebol

Ídolo do Galo, Reinaldo, recebe a 1ª dose de vacina contra a Covid-19

O ex-jogador, de 64 anos, que trabalha na base atleticana, celebrou a vacina em postagem nas suas redes sociais...

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 15:32

LanceNet

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Publicado em 

09 abr 2021 às 15:32
Crédito: Reinaldo Lima, o maior artiheiro da história do Galo, celebrou a vacina contra a Covid-19-(Reprodução/Twitter
O maior artilheiro da história do Atlético-MG, com 255 gols, Reinaldo Lima, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta sexta-feira, 9 de abril, em Belo Horizonte. O Rei, aos 64 anos, registrou o momento nas redes sociais. -Vacina SUS. #VacinaJá- postou o ex-craque. José Reinaldo de Lima foi revelado nas categorias de base do Galo e jogou 475 jogos, marcando 255 gols com a camisa alvinegra. O atacante Copa do Mundo de 1978, na Argentina, sempre foi celebrado por defesas de causas sociais e por seu futebol refinado. Hoje em dia Reinaldo trabalha no Atlético como observador técnico nas categorias de base. Com a pandemia, desde março de 2020, o ídolo trabalha em regime de home-office.

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