Ídolo do CSA faz planejamento para a Série B

Um dos principais jogadores do CSA e ídolo da torcida azulina, o experiente zagueiro Leandro Souza falou sobre a expectativa de todos em relação à briga pelo acesso para a primeira divisão em 2020. De acordo com o jogador, o seu desejo é ver o Azulão de volta na Série A do Campeonato Brasileiro.'O grupo vem trabalhando muito para melhorar seu desempenho em campo nos próximos jogos da temporada. Vamos nos dedicar ao máximo para levarmos o CSA novamente para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Não podemos deixar o ritmo cair. Vamos lutar muito para fazer história', disse.