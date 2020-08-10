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futebol

Ídolo do CSA faz planejamento para a Série B

Leandro Souza espera que o time encare cada jogo como uma decisão para retomar o seu espaço na elite do futebol brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

10 ago 2020 às 15:37

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 15:37

Crédito: Morgana Oliveira/ASCOM CSA
Um dos principais jogadores do CSA e ídolo da torcida azulina, o experiente zagueiro Leandro Souza falou sobre a expectativa de todos em relação à briga pelo acesso para a primeira divisão em 2020. De acordo com o jogador, o seu desejo é ver o Azulão de volta na Série A do Campeonato Brasileiro.'O grupo vem trabalhando muito para melhorar seu desempenho em campo nos próximos jogos da temporada. Vamos nos dedicar ao máximo para levarmos o CSA novamente para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Não podemos deixar o ritmo cair. Vamos lutar muito para fazer história', disse.
Segundo o defensor, o grupo precisa pensar jogo a jogo na disputa.
'Vamos pensar jogo a jogo. O segredo é estar sempre no bloco da frente da tabela de classificação. Temos que focar partida a partida, rodada a rodada. Não adianta pensar lá na frente. A Série B é muito complicada', concluiu.

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