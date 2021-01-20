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futebol

Ídolo do Botafogo, Manga é vacinado contra Covid-19

Ex-goleiro, que reside no Retiro dos Artistas, recebe nesta quarta-feira a primeira dose da imunização em relação ao novo coronavírus...

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 16:39

LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2021 às 16:39
Crédito: Manga atuou no Alvinegro por 442 jogos (Vitor Silva / Botafogo
O combate ao novo coronavírus rendeu um momento comovente ligado ao futebol. Nesta quarta-feira, Manga foi um dos primeiros ídolos do esporte a serem vacinados contra Covid-19. O ex-goleiro, que tem 83 anos, recebeu a primeira dose da imunização no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro.
Manga reside no local desde maio de 2020, e faz parte da lista de um dos grupos prioritários de acordo com o governo do estado do Rio de Janeiro: o de idosos que vivem em asilos e retiros. O Botafogo destacou a vacinação do seu eterno ídolo no Twitter. Manga atuou na meta do Botafogo por 442 jogos e venceu os Cariocas de 1961, 1962, 1967 e 1968, além das edições de 1962, 1964 e 1966 do Torneio Rio-São Paulo. Além disto, defendeu Internacional, Nacional-URU, Grêmio, Internacional e pendurou as luvas no Barcelona de Guayaquil.

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