Ídolo do Atlético-MG, Procópio Cardoso diz que maturidade foi essencial para título brasileiro

O fim da seca do Atlético-MG no Campeonato Brasileiro foi celebrado por quem marcou seu nome de diversas formas na história do clube. Campeão como jogador e como técnico, Procópio Cardoso valorizou a serenidade que os comandados de Cuca tiveram para garantirem a virada por 3 a 2 sobre o Bahia em plena Fonte Nova.- O Atlético soube ficar tranquilo mesmo diante de toda a situação do jogo. Mesmo jogando fora de casa contra um adversário que está lutando para não cair, o Galo acalmou os ânimos, foi controlando a partida e partiu para buscar o resultado - afirmou ao LANCE!.

Procópio foi campeão mineiro com a camisa do Galo em 1962 e 1963. Posteriormente, foi comandante da equipe nos títulos estaduais de 1979 e 1980 e na conquista da Conmebol de 1992, Com tanta vivência, ele é categórico ao dizer que a partida que definiu o título brasileiro teve "cara" do Atlético-MG.

- O Atlético sempre foi um clube de massa, capaz de formar grandes jogadores. A equipe não só consolidou a virada com a força de campeã, como também mostrou sua grande qualidade que é montar grandes times e jamais deixar de lutar - destacou.

O técnico também falou sobre a esperada quebra de jejum do Galo. Procópio Cardoso foi comandante de uma das equipes que bateram na trave no Brasileiro: a que chegou à decisão de 1980, perdida para o Flamengo.

- Foram muitas gerações que passaram bem perto, como foi a comandada por mim na final de 1980. E o atual Atlético teve um grande mérito: durante toda a competição, eles se mantiveram concentrados, obstinados. Estão de parabéns os funcionários, comissão técnica e jogadores - ressaltou.

Aos seus olhos, o título fica ainda mais valorizado pela disputa com clubes de ponta.

- Durante toda a campanha, o Atlético teve por perto o Flamengo e o Palmeiras, times muito fortes. Mesmo assim, os jogadores seguiram empenhados, mantendo a regularidade. Todos se mostraram maduros, dignos de conquistarem este Brasileiro da maneira que foi, com antecedência - concluiu.