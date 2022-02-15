Ídolo de Haaland aposta em qual clube espanhol o atacante irá jogar na próxima temporada

Michu, ex-jogador espanhol e um dos ídolos de infância do atacante Erling Haaland, disse ter tido uma conversa com o centroavante e que o atleta teria demonstrado desejo em deixar o Dortmund. Em entrevista ao programa "Què t'hi jugues", o veterano apostou que o jogador vestirá a camisa do Barcelona.- Conversei com Haaland e creio que não seguirá no Dortmund. Ele está buscando uma equipe muito forte, que possa brigar pela Champions. Me deu a sensação de que busca um projeto para muitos anos e me disse que gostava da Espanha. Se Mbappé for para o Real Madrid, acredito que o Barcelona seja uma boa opção.
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Na atual janela de transferências, o Barça reforçou o sistema ofensivo com as contratações de Ferran Torres, Aubameyang e Adama Traoré. No entanto, o clube já está ciente de que não contará com Ousmane Dembélé para a próxima temporada.
Já o Real Madrid deve focar as atenções na chegada de Kylian Mbappé e gostaria de contar com Haaland, mas a partir de 2023. Neste período, Karim Benzema encerrará seu contrato com o clube merengue e o norueguês pode não ter concorrência pela camisa nove.