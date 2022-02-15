Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Ídolo de Haaland aposta em qual clube espanhol o atacante irá jogar na próxima temporada
futebol

Ídolo de Haaland aposta em qual clube espanhol o atacante irá jogar na próxima temporada

Michu, ex-jogador espanhol, afirma que conversou com o centroavante nos últimos dias e que o atleta tem o desejo de deixar o Borussia Dortmund ao fim desta temporada...

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 11:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 fev 2022 às 11:08
Michu, ex-jogador espanhol e um dos ídolos de infância do atacante Erling Haaland, disse ter tido uma conversa com o centroavante e que o atleta teria demonstrado desejo em deixar o Dortmund. Em entrevista ao programa "Què t'hi jugues", o veterano apostou que o jogador vestirá a camisa do Barcelona.- Conversei com Haaland e creio que não seguirá no Dortmund. Ele está buscando uma equipe muito forte, que possa brigar pela Champions. Me deu a sensação de que busca um projeto para muitos anos e me disse que gostava da Espanha. Se Mbappé for para o Real Madrid, acredito que o Barcelona seja uma boa opção.
> Veja a tabela da Bundesliga
Na atual janela de transferências, o Barça reforçou o sistema ofensivo com as contratações de Ferran Torres, Aubameyang e Adama Traoré. No entanto, o clube já está ciente de que não contará com Ousmane Dembélé para a próxima temporada.
Já o Real Madrid deve focar as atenções na chegada de Kylian Mbappé e gostaria de contar com Haaland, mas a partir de 2023. Neste período, Karim Benzema encerrará seu contrato com o clube merengue e o norueguês pode não ter concorrência pela camisa nove.
Crédito: HaalandestánamiradoBarcelonaparaapróximatemporada(Foto:INAFASSBENDER/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados