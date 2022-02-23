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futebol

Ídolo de Grêmio e Benfica, Jonas pede paciência com Everton Cebolinha

Ex-atacante fala em live do L! e vê Everton com potencial para brilhar pelos Encarnados...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 18:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 fev 2022 às 18:43
Ídolo de Grêmio e Benfica, Jonas tem semelhanças com Everton Cebolinha, que saiu do Tricolor com o mesmo status e foi para a equipe portuguesa em agosto de 2020. Lá, porém, o jogador ainda não vingou como o esperado. Apesar disso, o ex-atacante pede paciência.
- Ele foi contratado a peso de ouro pelo Benfica. Pagaram 20 milhões de euros. Para um clube de Portugal, é muito dinheiro. Acho que o valor foi muito alto. Ele tem potencial, mostrou isso no Brasil e, principalmente, na Seleção. Seria um dos principais jogadores do Brasileirão. Mas lá a pressão para ganhar é diferente. Aqui, há muitos times com possibilidades de serem campeões, enquanto lá tem o Benfica, o Porto e agora o Sporting. Lá, todo jogo você tem que ganhar, principalmente dos menores, e tem de jogar bem - analisou Jonas durante a Live da Champions desta quarta-feira, com a participação do apresentador Gordox e da equipe do LANCE!, composta pelo editor Cayo Pereira e os repórteres Luiza Sá, João Santana e João Brandão.
A trajetória de Jonas por Grêmio e Benfica​Jonas teve duas passagens pelo Grêmio. A primeira foi entre o fim de 2007 e o início de 2008. Sem títulos e com poucos gols, não deixou saudades, mas voltou para o clube em janeiro de 2009, onde ficou até janeiro de 2011, quando foi vendido para o Valencia. Ao todo, foram 78 gols pelo Tricolor e um título oficial pelo time de Porto Alegre, o Estadual de 2010, o suficiente para marcar seu nome no Olímpico.
No Benfica, ele fez mais de 120 gols e ganhou 9 títulos oficiais entre 2014 e 2019. Jonas se aposentou no clube português e revelou uma filosofia dele que lhe ajudou a marcar uma era nos Encarnados.
- Eu tinha sempre o objetivo de marcar um gol, com toda a humildade eu falo isso. Mas o Benfica era muito superior aos demais. O estilo de jogo é diferente, as equipes lá marcam melhor do que as daqui, jogam mais fechadas, estudam bem os adversários. Tudo isso tem de ser levado em consideração em relação ao Everton - concluiu o ex-jogador.
Crédito: JonasfoioconvidadodaLibedaChampionsdoLANCE!(Foto:Reprodução/YoutubeLance!

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