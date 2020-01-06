Ídolo da Roma e campeão mundial, De Rossi se aposenta aos 36 anos

Daniele De Rossi anunciou, nesta segunda-feira (06), sua aposentadoria do futebol. O agora ex-meia de 36 anos se despediu dos gramados após passagem pelo Boca Juniors em 2019.
"É um dia triste. Gostaria de jogar mais 10 anos, mas a minha decisão é definitiva. Não aconteceu nada de particular nos últimos dias que fez mudar de ideia e não tenho problemas físicos, mas devo me aproximar da minha família", disse em entrevista coletiva na Argentina.
De Rossi chegou ao Boca em julho do ano passado após defender a Roma por quase duas décadas.
"Gostaria de reiterar que não havia nenhum problema com o Boca. De fato, depois da Roma, não achei que amaria tanto uma outra equipe. Talvez nossos caminhos se cruzem novamente. Tive a sorte de jogar contra os melhores do mundo vestindo as camisas de dois clubes importantes: a Roma, que é a minha vida, e o Boca, que imediatamente entrou em mim", explicou o ex-jogador, que deseja continuar trabalhando com futebol no futuro.
"O meu destino está traçado. Serei treinador e estudarei nos próximos meses", acrescentou De Rossi.