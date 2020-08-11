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futebol

Idolatria, invencibilidade e Morumbi: O que envolve São Paulo x Ceni

Ex-goleiro e ídolo tricolor entrará pela primeira vez como adversário no Morumbi nesta quinta-feira; ele nunca venceu o clube do coração no comando do Fortaleza...
LanceNet

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Publicado em 

11 ago 2020 às 08:00

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 08:00

Crédito: LC Moreira/Lancepress!
Apesar de ter tido jogo adiado e ainda não ter estreado no Campeonato Brasileiro, o São Paulo se prepara para seu próximo compromisso na competição: o duelo diante do Fortaleza, na quinta-feira, no Morumbi. Do outro lado, estará o técnico e ídolo Rogério Ceni, mas o Tricolor paulista pretende expandir o bom retrospecto que possui contra ele.
À frente do Fortaleza, Ceni enfrentou seu ex-clube em duas oportunidades e, em ambas, saiu derrotado. Ou seja, o Tricolor possui 100% de aproveitamento diante do eterno ídolo, que conquistou inúmeros títulos, dentre eles duas Libertadores e um Mundial de Clubes – vale lembrar que, em sua curta passagem pelo Cruzeiro, Ceni não enfrentou o São Paulo.As duas vezes em que Ceni esteve contra o ex-clube no comando do Fortaleza aconteceram no ano passado. A primeira delas foi na Arena Castelão, quando Hernanes balançou as redes e garantiu a vitória por 1 a 0. Já no segundo turno do Brasileirão, o Pacaembu foi palco do triunfo por 2 a 1, com gols de Pablo e Igor Gomes – Fernando Diniz já era treinador do clube.
Além disso, esta será a primeira vez que Rogério Ceni entrará no estádio do Morumbi como adversário. No ano passado, o local recebeu um show do Iron Maiden e, portanto, o confronto aconteceu no Pacaembu. No entanto, em 2020, os torcedores precisarão se contentar em assistir ao ídolo de casa, já que as arquibancadas estarão vazias devido à determinação do Estado por conta da pandemia do coronavírus.Depois de ter se aposentado dos gramados em 2015, Rogério Ceni tornou-se técnico e iniciou sua jornada justamente no São Paulo, depois de um período como assistente na Seleção Brasileira. No entanto, não obteve sucesso e foi demitido em 2017. De lá para cá, são duas passagens pelo Fortaleza e uma breve pelo Cruzeiro. Pelo clube nordestino, venceu três títulos: a Copa do Nordeste (2019), Cearense (2019) e Série B (2018).
Sobre a primeira rodada do Brasileirão, a partida entre Goiás e São Paulo, que aconteceria no domingo (9), em Goiânia, precisou ser adiada porque os donos da casa tiveram confirmados nove jogadores com coronavírus. Ainda não há data para o confronto.

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