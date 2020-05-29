Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Identificado com a torcida, atacante Renato é apresentado no Avaí

Após uma temporada na Chapecoense, o centroavante inicia a sua terceira passagem pelo Leão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 mai 2020 às 00:38

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 00:38

Crédito: Divulgação/Avaí
De volta aos trabalhos diários na Ressacada, o Avaí também aproveitou a oportunidade para apresentar o atacante Renato, que estava na Chapeconse e firmou com o Leão até o fim da temporada 2020.E MAIS:País sul-americano confirma a volta do futebol no dia 17 de julho; VejaSouza revela ter ficado perto de voltar ao Vasco em 2019Título mais marcante de Dudu, Copa do Brasil-15 ganha eleição no VerdãoQuerido pelo torcedor avaiano, o jogador não escondeu a felicidade por iniciar a sua terceira passagem no clube e espera dar resultados dentro das quatro linhas.
‘Estou feliz com essa volta. Espero que seja um ano abençoado para nós e motivado para que a gente faça uma excelente temporada. Ano passado sofri muito com as seguidas lesões e só no final voltei a jogar. Foi um ano difícil. Agora é nova vida e feliz por voltar ao clube’, disse.
‘Tenho um grande carinho pelo clube, pelos funcionários. Por onde passo sempre me esforço para dar o melhor. Espero que esta nova passagem seja vitoriosa, para conseguir os objetivos’, completou.
Calendário
No Avaí, Renato vai poder ajudar o Leão na reta final do estadual e a Série B, onde o Avaí tenta buscar o retorno à elite nacional. E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
6 dicas para preparar os lábios para uma maquiagem impecável
Imagem de destaque
Porto do ES tem maior crescimento de movimentação de cargas entre terminais privados
Imagem de destaque
Ramagem é preso por serviço de imigração dos EUA, diz PF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados