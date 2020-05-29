Identificado com a torcida, atacante Renato é apresentado no Avaí

Crédito: Divulgação/Avaí

De volta aos trabalhos diários na Ressacada, o Avaí também aproveitou a oportunidade para apresentar o atacante Renato, que estava na Chapeconse e firmou com o Leão até o fim da temporada 2020.E MAIS:País sul-americano confirma a volta do futebol no dia 17 de julho; VejaSouza revela ter ficado perto de voltar ao Vasco em 2019Título mais marcante de Dudu, Copa do Brasil-15 ganha eleição no VerdãoQuerido pelo torcedor avaiano, o jogador não escondeu a felicidade por iniciar a sua terceira passagem no clube e espera dar resultados dentro das quatro linhas.

‘Estou feliz com essa volta. Espero que seja um ano abençoado para nós e motivado para que a gente faça uma excelente temporada. Ano passado sofri muito com as seguidas lesões e só no final voltei a jogar. Foi um ano difícil. Agora é nova vida e feliz por voltar ao clube’, disse.

‘Tenho um grande carinho pelo clube, pelos funcionários. Por onde passo sempre me esforço para dar o melhor. Espero que esta nova passagem seja vitoriosa, para conseguir os objetivos’, completou.

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