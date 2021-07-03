Identificação e compatriotas: São Paulo pode ter trunfos em negociação por Calleri

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo agora se concentra para tentar repatriar o atacante Calleri, após o fim do empréstimo dele ao Osasuna-ESP. Ainda vinculado ao Deportivo Maldonado-URU, um clube de empresários, o Tricolor pode contar com dois fatores para convencer o jogador a voltar.

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Um deles é a identificação de Calleri com o clube do Morumbi. Em sua primeira passagem, no ano de 2016, o atacante marcou 16 gols em 31 jogos, sendo destaque do Tricolor no ano em que foi semifinalista da Libertadores da América. Após o interesse do São Paulo vir a público, a torcida criou uma campanha nas redes sociais com a hashtag #VoltaCalleri. Outro fator que pode ajudar nas negociações para o São Paulo são os compatriotas de Calleri no elenco do clube. Além da comissão técnica de Hernán Crespo, o São Paulo conta com o meia Martín Benítez e o atacante Rigoni como argentinos, que podem 'convencer' Calleri a voltar para o clube.

Como mostrou o LANCE!, o São Paulo num primeiro momento, a diretoria oferece um salário de 80 mil dólares (cerca de R$ 400 mil) por mês. No entanto, mesmo com esses fatores podendo ser levados em conta na negociação, a diretoria do Tricolor sabe que a missão será difícil, devido ao momento financeiro do clube do Morumbi. Não será feita nenhuma loucura para a volta do ex-camisa 12.